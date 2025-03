Чем заняться в Тбилиси весной: куда сходить в марте, апреле и мае?

Весной в меню тбилисских кафе и ресторанов появляются блюда с сезонными ингредиентами, а в календаре - множество культурных мероприятий и фестивалей. Тем не менее, весна в Грузии может быть довольно непредсказуемой в плане погоды, особенно в марте. Расскажем, какая в Тбилиси погода весной и чем заняться в это время.

Весенний Тбилиси - это чистое голубое небо, теплые дни и прохладные вечера. К апрелю Тбилиси утопает в зеленой листве, белых и розовых цветах магнолии и вишни.

Когда в Тбилиси весна?

День весеннего равноденствия, который знаменует начало астрономической весны, приходится обычно на третью неделю марта, в этом году весна официально наступила 20 марта. Обычно весна в Тбилиси ощущается уже в начале марта, но стабильно теплая погода не устанавливается примерно до православной Пасхи. Весной погода в Тбилиси приятная: дневная температура воздуха колеблется в пределах 11-23°C, но ночи немного прохладнее, от 2°C в марте и до 11°C к маю. Однако весной погодные условия в Тбилиси могут быть очень непредсказуемыми: в один день может лить проливной дождь, а на следующий - выйдет яркое солнце.

Чем заняться в Тбилиси весной?

Увидеть цветущие вишни и магнолии

В окрестностях Тбилиси есть несколько садов, расцветающих уже в конце марта. В парке Рике, расположенном в центре Тбилиси, есть несколько вишневых и абрикосовых деревьев, в парке 9 апреля есть японские магнолий, а в Тбилисском ботаническом саду есть сакура. Но в целом цветущие вишни и магнолии встречаются в Тбилиси в отдельных местах, иногда неожиданных. За букетом можно сходить на цветочный рынок на площади Орбелиани. Он работает круглый год, но весной здесь ассортимент цветов особенно разнообразный.

Но в тбилисский ботанический сад можно идти не только ради сакуры. Одно из самых впечатляющих зеленых пространств Тбилиси спрятано в старом городе за крепостью Нарикала. В саду есть несколько пешеходных троп, по которым можно исследовать территорию и насладиться панорамными видами на город.

Переждать дождь в музее

В Тбилиси стоит иметь в запасе несколько вариантов занятий в помещении на случай дождя. Для этой цели идеально подходят музеи и галереи, которых в городе множество, от исторических музея Грузии им. Симона Джанашиа и музея истории Тбилиси до художественных государственного музея искусств, национальной картинной галереи, музея изобразительных искусств и музея академии художеств. В Тбилиси есть отдельные музеи вина, чая и шелка. В столице есть также много домов-музеев, например, Нико Пиросмани и Элен Ахвледиани. Любителям современного искусства понравится музей современного искусства Зураба Церетели, галереи IArt, Ugallery, Artbeat и Window Project. В Тбилиси стоит также посетить музей книг, музей истории грузинской медицины, музей фотографии и мультимедиа, а детям понравится музей иллюзий.

Отдохнуть у озера

В теплую погоду многие тбилисцы устремляются к озерам и водохранилищам, расположенным вокруг города. Тбилисское море, Черепашье озеро и озеро Лиси пользуются популярностью, так как до них легко добираться из центра города на общественном транспорте. В весенний день здесь можно устроить пикник, посидеть в кафе или арендовать лодку.

Сходить на "Фабрику"

Арт-пространство Fabrika, расположенное в здании бывшей швейной фабрики, остается одним из самых интересных мест города. Осенью проводится фестиваль стрит-арта Fabrikaffiti, поэтому Fabrika и улицы вокруг района Марджанишвили заполнены яркими граффити. В Fabrika проводится множество интересных мероприятий, включая кинопоказы. Здесь также есть хостел, коворкинг, кафе и магазины.

Прокатиться на канатной дороге на Мтацминду

В погожий весенний день стоит отправиться на прогулку в поиске самых красивых видов на город. Мтацминда - самая доступная смотровая площадка в Тбилиси с телебашней и парком развлечений. У посетителей есть выбор: подняться наверх на новой канатной дороге или фуникулере, либо подняться на Мтацминду по одной из двух пешеходных троп менее чем за час. Наверху стоит перекусить пончиками в кафе "Фуникулер" и посетить Пантеон.

Зайти в Этнографический музей под открытым небом

Этническое и культурное разнообразие Грузии - это одно из главных богатств страны наряду с невероятной природой. Прежде чем отправиться в горы, можно побольше узнать о регионе в Тбилисском этнографическом музее. Музей расположен под открытым небом выше парка Ваке. Здесь собраны здания и хозяйственные постройки со всей Грузии. Чтобы добраться туда, нужно подняться на канатной дороге к Черепашьему озеру, затем спуститься вниз по склону. Музей открыт с 10:00 до 18:00 со вторника по воскресенье, в теплое время года там устраивают представления и мастер-классы.

Закупиться в книжных и на рынках

Один из признаков приближения весны в Тбилиси - это появление книжных развалов на проспекте Руставели. Это самая красивая пешеходная улица города, и с наступлением весны продавцы книг превращают проспект в библиотеку под открытым небом. А с апреля STALL организует регулярные уличные рынки ремесел и продуктов питания на проспекте Руставели, где вы можете купить продукцию местных грузинских дизайнеров и художников. Кроме того, в Тбилиси много интересных книжных букинистических магазинов:

на проспекте Агмашенебели, 77 и 96/22

на улице Дмитрия Узнадзе, 15

на улице Верцхли, 41

на улице Шалва Дадиани, 4

на улице Иване Джавахишвили, 30/6

на улице Марджанишвили, 20

на улице Георгия Мазниашвили, 10.

Приятные книжные пространства в Доме книги на Бахтриони, Stamba Bookstore, Books from Past и They Said Books. Любители старины смогут найти что-нибудь интересное на блошином рынке у Сухого моста. А за фруктами и овощами стоит идти на "Дезертирку" - главный продуктовый базар города.

Поучаствовать в фестивалях

Помимо Пасхи и Дня независимости Грузии в весеннем календаре Тбилиси есть ряд других примечательных событий:

Аrt Folk Fest (27-31 марта)

винные фестивали Zero Compromise (2-3 мая)

Саамури - салон Натурального Вина (4 мая)

Фестиваль молодого вина (10 мая)

музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air (24-25 мая).

Посмотреть на полевые цветы около Тбилиси

В Грузии можно увидеть поля маков, ковер из ромашек, фиолетовые цветы и даже дикие орхидеи. И хотя высокогорные районы, такие как Сванетия, не зацветают до лета, цветущие поля можно увидеть на более низких высотах, в том числе на холмах и в долинах вокруг Тбилиси. Сололакский хребет - лишь одно из многих мест, где есть полевые цветы около Тбилиси. В часе езды к югу от Тбилиси недалеко от Марнеули есть маковые поля, а также около Тбилисского моря.