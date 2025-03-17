Мазут снова выбросило на побережье Анапы

В Анапе произошли новые выбросы мазута. Их убирают в первую очередь. Затем продолжается просеивание песка.

На четырех участках прибрежной полосы в Анапе выявлены новые фрагменты выброса нефтепродуктов, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Как заявили в ведомстве, новые выбросы обнаружены возле "Пляжного поселка", неподалеку от устья реки Можепсин, на участке пляжа между Витязево и Благовещенской и на центральном пляже Анапы.

Отмечается, что ликвидация новых выбросов нефтепродуктов производится в первую очередь, затем продолжается просеивание песка.