Вестник Кавказа

Мазут снова выбросило на побережье Анапы

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Анапе произошли новые выбросы мазута. Их убирают в первую очередь. Затем продолжается просеивание песка.

На четырех участках прибрежной полосы в Анапе выявлены новые фрагменты выброса нефтепродуктов, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Как заявили в ведомстве, новые выбросы обнаружены возле "Пляжного поселка", неподалеку от устья реки Можепсин, на участке пляжа между Витязево и Благовещенской и на центральном пляже Анапы.

Отмечается, что ликвидация новых выбросов нефтепродуктов производится в первую очередь, затем продолжается просеивание песка.

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