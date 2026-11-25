Государственный музей Востока, Москва. Выставка «Век археологии. Люди. Экспедиции. Находки» открыта до 9 марта 2027 года.
Почему серебряный Пегас из Адыгеи оказался в меотском святилище? Как греческие и иранские изделия попадали на Северный Кавказ? И с чем хоронили знатного аланского всадника в Осетии? «Вестник Кавказа» знакомится с кавказской частью юбилейной выставки в московском Музее Востока. О находках рассказывают куратор выставки Сергей Болелов и руководитель Кавказской археологической экспедиции Владимир Эрлих.