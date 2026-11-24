В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.
Отметим, что президент Казахстана приехал в Москву для участия в конференции AI Journey 2026.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят итоги саммита АТЭС и трехсторонние переговоры РФ, США и КНР в Шэньчжэне.
Владимир Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Астаны находятся на хорошем уровне, во взаимодействии двух стран все "двигается хорошим темпом".
"Все двигается хорошим темпом и на хорошем уровне находится. Наши с вами регулярные встречи создают, мне кажется, тоже определенную атмосферу, динамику придают всему этому процессу"
– Владимир Путин
Как отметил российский лидер, страны осуществляют в национальных валютах 96% взаимных расчетов.
Также он рассказал о том, что объем взаимной торговли почти достиг показателя в $30 млрд.
Президент Казахстана, в свою очередь, отметил то, что российский бизнес очень активно присутствует на рынке Казахстана.
"Высокотехнологический бизнес России очень хорошо представлен в Казахстане. Я бы хотел отметить, конечно же, "Сбер", а также "Яндекс", "Яндекс Казахстан", который является одним из основных работодателей в нашей стране"
— Касым-Жомарт Токаев
Он подчеркнул, что этот бизнес хорошо развивается, казахстанская сторона оказывает этому процессу содействие.
Напомним, международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пройдет в Москве 26-28 ноября.