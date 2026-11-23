Дональд Трамп сообщил, что военная кампания США против Ирана профинансирована до конца января. При этом он допустил, что в дальнейшем демократы могут сорвать проведение операции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная кампания против Ирана обеспечена финансированием до конца января. Об этом он сообщил в интервью изданию New York Post.

"Практически до конца января у нас есть финансирование"

- Дональд Трамп

Он отметил, что демократы, получившие большинство в обеих палатах Конгресса, могут сорвать операцию и ограничить его военные возможности в отношении Ирана, когда новый созыв начнет работу в январе.

Трамп добавил, что на данный момент демократы пытаются "превратить победу в поражение".