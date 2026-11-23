Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил о том, что европейская инициатива об исключении нефтеперерабатывающего завода в Кулеви из списка рестрикций является абсолютно логичной.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе положительно оценил инициативу Еврокомиссии об исключении нефтеперерабатывающего завода в Кулеви из санкционного списка.

Соответствующее заявление он сделал на фоне подготовки 22-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.

По мнению премьера, это решение является логичным, поскольку завод не нарушал санкционный режим и его включение в списки не имело под собой фактических оснований.

"Мы и раньше говорили, что решение о внесении завода в Кулеви в санкционный список было основано не на фактах, а на лжи. В конечном итоге это доказывается тем, что решение меняется"

– Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что ему не интересно, что говорят европарламентарии.

Как обозначил Кобахидзе, "заявления Еврокомиссии интересны только в том случае, если они справедливы и основаны на фактах".

Напомним, ранее Еврокомиссия выступила с предложением исключить нефтеперерабатывающий завод в Кулеви (Грузия) из санкционного списка ЕС, который попал под ограничения в июле 2026 года.

Власти Грузии отмечали, что предприятие перерабатывает только нефть нероссийского происхождения — из Казахстана и Ливии.