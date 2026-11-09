Парламент Исламской Республики готов в кратчайшие сроки в срочном порядке принять закон о выходе страны из ДНЯО, заявил Эбрахим Азизи.

Председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента ИРИ Эбрахим Азизи сделал заявление о том, что Тегеран готов выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом он сообщил в интервью информационному агентству Fars.

По словам Азизи, парламент уже готов в кратчайшие сроки и в срочном порядке принять соответствующий закон.

Для этого, пояснил он, должно быть принято решение на уровне руководства Исламской Республики.

"Как только Исламский Иран, поскольку это должно быть решение на государственном уровне, придет к такому выводу, Меджлис готов в форме срочных законопроектов дать ответственным лицам правовое прикрытие для этого шага"

– Эбрахим Азизи

Законопроекты о выходе из ДНЯО подготовлены депутатами и зарегистрированы в законодательной системе Меджлиса, отметил председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике.

При этом, подчеркнул он, "у парламентариев есть необходимая и твердая воля для их принятия".

Однако, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что власти страны не приняли решения о выходе из ДНЯО.

Пока Иран остается участником договора, он соблюдает свои обязательства, обозначил он.

"Четкий ответ на заключительную часть вопроса: нет, решение по этому вопросу до сих пор доведено не было. Но, естественно, мы в курсе дискуссий и в СМИ, и в экспертной среде, и среди простых людей"

– Эсмаил Багаи