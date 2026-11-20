Золотое правило покупки билетов назвал глава "Аэрофлота" – дешевле всего авиабилеты можно купить на старте продаж.

Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский рассказал, что цена на билет зависит от того, за какое время до вылета он приобретается, а также от сезона.

"Есть золотое правило, чем раньше приобретаешь билет, тем он дешевле. Билеты перед самым вылетом, особо в высокий сезон всегда дороже"

– Сергей Александровский

В праздники цены на перелет обычно выше, а спрос на билеты огромный. Ближе к дате вылета свободных билетов может просто не оказаться.

Александровский также сообщил в беседе с ТАСС в рамках Транспортной недели о планах "Аэрофлота" в 2027 году сохранить пассажиропоток на текущем уровне.

"Ставим перед собой цель сохранения пассажиропотока на тех высоких значениях, которые мы поддерживаем на протяжении трех лет. Это будет уже четвертый год. <…> Добиться роста будет сложно, как и всем авиакомпаниям. Но сохранить те значения, в которых мы сейчас находимся, это уже серьезная задача"

– Сергей Александровский