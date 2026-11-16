Список объектов культурного наследия регионального значения пополнился во Владикавказе, об этом рассказали в организации "Наследие Алании".
"Здание во Владикавказе на пересечении улиц Бутырина, 5 и Ленина, 9 "Особняк А. - Г. Ахундова" стало объектом культурного наследия регионального значения"
- "Наследие Алании"
Здание имеет два этажа, оно было построено из кирпича в конце позапрошлого века Адиль-Гиреем Ахундовым. В доме должно было располагаться Владикавказское отделение Санкт-Петербургского страхового общества. Затем владельцем здания стал подполковник царской армии Ирзабек Ахундов, который был внучатым племянником драматурга Мирзы Фатали Ахундова.
Чуть позже, в 1910-е годы в этом доме проживали знаменитый азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков и генерал Самед-бек Мехмандаров.
После революции здание перешло в ведение органов госбезопасности – ЧК. Затем в здании располагались НКВД и МВД СССР. В наши дни там находится приемная ГУ МВД по Северной Осетии.
Сохранность дома оценивается как очень высокая. Единственное отличие от изначального вида – отсутствие металлической башни с куполом.
"Это редкий и ценный пример кирпичного общественного здания Владикавказа конца XIX века, которое почти не изменилось внутри и сохранило свой исторический внешний вид"
- "Наследие Алании"