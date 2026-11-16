Столица Северной Осетии "приросла" еще одним объектом культурного наследия регионального значения – это дом XIX, где жил в том числе азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков.

Список объектов культурного наследия регионального значения пополнился во Владикавказе, об этом рассказали в организации "Наследие Алании".

"Здание во Владикавказе на пересечении улиц Бутырина, 5 и Ленина, 9 "Особняк А. - Г. Ахундова" стало объектом культурного наследия регионального значения"

- "Наследие Алании"

Здание имеет два этажа, оно было построено из кирпича в конце позапрошлого века Адиль-Гиреем Ахундовым. В доме должно было располагаться Владикавказское отделение Санкт-Петербургского страхового общества. Затем владельцем здания стал подполковник царской армии Ирзабек Ахундов, который был внучатым племянником драматурга Мирзы Фатали Ахундова.

Чуть позже, в 1910-е годы в этом доме проживали знаменитый азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков и генерал Самед-бек Мехмандаров.

После революции здание перешло в ведение органов госбезопасности – ЧК. Затем в здании располагались НКВД и МВД СССР. В наши дни там находится приемная ГУ МВД по Северной Осетии.

Сохранность дома оценивается как очень высокая. Единственное отличие от изначального вида – отсутствие металлической башни с куполом.

"Это редкий и ценный пример кирпичного общественного здания Владикавказа конца XIX века, которое почти не изменилось внутри и сохранило свой исторический внешний вид"

- "Наследие Алании"