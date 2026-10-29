Очередное судно с нефтью подорвалось на мине в Ормузском проливе. В КСИР сообщили, что танкер следовал без навигационных сигналов.

Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщили в КСИР. По данным корпуса, судно следовало по маршруту в "запретной зоне".

"Около часа назад нефтяной танкер, нарушивший установленные правила в запретной зоне в восточной части Ормузского пролива, подорвался на морской мине. В результате на борту судна возник пожар, танкер остановился"

– КСИР

Как отметили в КСИР, навигационные системы корабля были отключены. В КСИР еще раз напомнили о необходимости согласования маршрута следования танкера с властями Ирана.