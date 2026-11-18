Лидеры России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин начали трехсторонние переговоры, они проходят в китайском городе Шэньчжэнь на полях саммита АТЭС.

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин приступили к трехсторонним переговорам на встрече в Шэньчжэне.

В своем выступлении глава российского государства выразил признательность Си Цзиньпину за организацию этой встречи.

Президент России предложил обсудить глобальные и региональные связи, а также энергетическую безопасность.

Владимир Путин сообщил, что сегодня на встрече с Дональдом Трампом по инициативе американского президента много внимания было уделено украинскому конфликту.

Он напомнил о том, что Россия, Америка и Китай объединены не только статусом стран, победивших во Второй мировой войне, их связывает и ответственность за поддержание глобального мира. Глава государства добавил, что Москва, Пекин и Вашингтон стояли у истоков ООН, так что сейчас именно России, США и Китаю предстоит заняться укреплением системы международного права.

Путин уточнил, что Россию, США и Китай объединяют общие интересы по урегулированию региональных конфликтов, в том числе и украинского. По его словам, в случае конструктивного сотрудничества эти три страны могут многое сделать для укрепления стабильности в мире.

Глава государства также указал на общие интересы Москвы, Вашингтона и Пекина в борьбе с международным терроризмом.

Дональд Трамп в своем выступлении заявил, что для него стало честью встретиться сегодня с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Он сообщил, что на трехстороннем саммите будет рассматриваться украинский конфликт, уточнив, что он обсуждал эту тему с Владимиром Путиным, и отметив, что в его урегулировании заинтересованы все стороны. Президент США подчеркнул, что на лидеров РФ, США и Китая возложена особая ответственность за обеспечение диалога по вопросам, решение которых будет влиять на всю планету.

Коснувшись ситуации с Ираном, американский лидер заявил, что США не дадут Тегерану возможности получить ядерное оружие. По его словам, если у страны появляется ядерное оружие, то избавиться от него уже проблематично.

Кроме того, Трамп призвал собеседников объединить усилия по нераспространению ядерного оружия.

Си Цзиньпин констатировал, что если великие державы поддерживают мир, то на планете воцаряется спокойствие. В противном случае мир погружается в хаос. При этом, указал глава КНР, мир охвачен переменами, которые происходят все быстрее, и ситуация на планете неспокойная.

Председатель КНР оценил трехстороннюю встречу, которая проходит впервые в истории, как имеющую прорывное значение. Он отметил необходимость для Китая, России и США совместно работать над решением глобальных проблем, вместе защищать мир и стабильность;

Глава Китая добавил, что в последние годы Пекин реализует и продвигает всеобъемлющее стратегическое партнерство в координации с Москвой.

Встреча проходит на полях саммита АТЭС, который проводится в городе Шэньчжэнь в Китае.

Ей предшествовали двусторонние встречи глав государств. Накануне прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, сегодня состоялись двусторонние беседы между президентами России и Америки, а также США и Китая.