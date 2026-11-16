Ереван стремится сохранить с Россией отношения на самом высоком уровне. При этом планируется наращивать экспорт как в страны ЕАЭС, так и в Евросоюз. Сообщил глава Минэкономики Армении.

Министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что прилагаются усилия для того, чтобы сохранить с Россией отношения на высоком уровне как в политике, так и в экономике.

"Мы прилагаем максимальные усилия и, считаю, правильно делаем, что прилагаем их, чтобы отношения Армения - Россия продолжали оставаться на самом высоком уровне как в экономическом, так и в политическом плане"

– Геворг Папоян

Он отметил, что РФ для Армении партнер, "с которым по различным вопросам у страны совпадают позиции, а по некоторым - нет".

Министр также сообщил, что у Ереване нет планов заменить ЕАЭС на ЕС.

"Моя цель как министра экономики - увеличить экспорт как в ЕС, так и в ЕАЭС. Мы никогда не противопоставляли эти направления. Кто сказал, что мы хотим заменить ЕАЭС Евросоюзом?"

– Геворг Папоян

По его словам, в будущем году республика планирует нарастить поставки своей продукции не только в страны ЕАЭС и ЕС, но также в США, на Ближний Восток, в Китай.