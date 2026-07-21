В скором времени глава внешнеполитического ведомства Германии Йоханн Вадефуль совершит визиты в Азербайджан и Армению, чтобы обсудить перспективы мирного процесса на Южном Кавказе.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль готовится нанести визиты в Азербайджан и Армению, чтобы обсудить возможности поддержки усилий по снижению напряженности и дальнейшие перспективы мирного процесса в регионе Южного Кавказа, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Германии, опубликованном на официальном сайте министерства.

Это будет его первый визит в обе страны в столь высокой должности: глава немецкого внешнеполитического ведомства планирует обсудить с главами двух государств дальнейшие шаги по укреплению мира и стабильности, говорится в сообщении, передает Trend.

Берлин уделяет большое значение сотрудничеству с Баку и Ереваном и после заключения мира между ними намерен заняться практической реализацией стратегических повесток, согласованных с обеими странами в минувшем 2025 году, говорится в заявлении немецкого министра.

Стабильный мир и открытые границы на Южном Кавказе – это новые возможности для развития торговли, энергетического сотрудничества и транспортных связей между Европой и Азией, добавил Йоханн Вадефуль.

Напомним, ранее мы писали о том, что в рамках Бакинской энергетической недели министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и председатель правления немецкой компании VNG AG Ульф Хайтмюллер обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики и поставок газа. Отдельное внимание участники переговоров уделили развитию возобновляемой энергетики, модернизации инфраструктуры, батарейным системам накопления, а также роли водорода и биометана, подчеркнув значение проектов электропередачи между Азербайджаном, Турцией и Европой.