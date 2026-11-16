Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что лидеры РФ, США и КНР на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне продолжат диалог по украинскому урегулированию.

Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках встречи на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне обсудят процесс урегулирования конфликта на Украине, такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам заседания в Госдуме на тему "Актуальное состояние взаимоотношений России и США: итоги голосования в Конгресс и переговоров в Абу-Даби".

По его словам, главы трех стран смогут обменяться мнениями в рамках соответствующего вопроса.

"Лидеры России, Китая и США встретятся послезавтра в Шэньчжэне. Я уверен, что там диалог на эту тему (украинского урегулирования – ред.) будет продолжен"

– Сергей Рябков

Замглавы МИД отметил, что президент России Владимир Путин поделится с председателем КНР Си Цзиньпином итогами недавних переговоров трех делегаций – РФ, США и Украины в ОАЭ.

Также, Рябков заявил, что США остаются на обозримую перспективу важным фактором обеспечения европейской безопасности, в связи с чем без представителей Вашингтона нельзя обсуждать данный вопрос.