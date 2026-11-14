Хабиб Нурмагомедов договорился об освобождении брата из заключения в ОАЭ – источник

Инцидент с участием Усмана Нурмагомедова и Мераба Двалишвили произошел неделю назад в отеле в Абу-Даби. После него российский боец и находившиеся с ним лица были арестованы на полгода.

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов договорился с властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) об освобождении своего брата Усмана Нурмагомедова и его товарищей, которые были задержаны после нападения на Мераба Двалишвили в Абу-Даби.

Изначально окружение Усмана пыталось самостоятельно решить этот вопрос, однако в итоге попросило Хабиба о помощи, передает "Mash на спорте".

Сначала Хабиб Нурмагомедов обратился за помощью к главе UFC Дане Уайту и американским партнерам, но они сказали ему, что в ОАЭ действуют другие законы. Параллельно с этим бойцы Магомед Анкалаев и Хамзат Чимаев убеждали экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили публично попросить отпустить задержанных. Тот согласился, однако решить вопрос это не помогло. После этого Хабиб полетел в ОАЭ для переговоров с властями этой страны.

Напомним, драка между Усманом Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили произошла в отеле в Абу-Даби на прошлой неделе. В связи с данным инцидентом Усман Нурмагомедов и находившиеся с ним лица были арестованы на 6 месяцев в ОАЭ.