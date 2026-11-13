Иран ударил по базе США в Бахрейне

КСИР в первые часы воскресенья 15 ноября направил шесть ударных беспилотников на американскую военную радиолокационную станцию в Бахрейне. О результатах атаки не сообщается.

Иранские СМИ сообщили об атаке Корпуса стражей Исламской революции на военную базу США в Бахрейне, произведенную этой ночью.

Целью атаки была радиолокационная станция размещенной на базе системы ПВО, для ее поражения использовались шесть беспилотных аппаратов.

Уточняется, что решение об атаке было принято в связи с опасными действиями ВС США с использованием этой радиолокационной станции. При этом иранские СМИ не информируют, какие повреждения получила в итоге РЛС.

Власти Бахрейна с начала воскресенья дважды объявляли воздушную опасность на территории королевства.