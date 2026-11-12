Вестник Кавказа

В Иране объяснили невозможность инспекций МАГАТЭ на ядерные объекты ИРИ

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В ИРИ заявили, что базовые принципы безопасности были нарушены в результате агрессии США, поэтому возобновить инспекции МАГАТЭ на ядерные объекты не представляется возможным.

Постпредство ИРИ в Вене заявило, что военная агрессия США и Израиля против Ирана нарушила основы безопасности, что привело к невозможности инспекций МАГАТЭ на ядерные объекты, передает Al Jazeera. 

По словам Тегерана, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси руководствуется "технически и юридически несостоятельными" резолюциями против Ирана. 

"Обычный порядок применения гарантий не может быть восстановлен в ненормальных условиях"

– постпредство ИРИ

Тегеран призвал Совет управляющих МАГАТЭ сконцентрировать усилия по устранению коренных причин кризиса.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1545 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.