В Иране объяснили невозможность инспекций МАГАТЭ на ядерные объекты ИРИ

В ИРИ заявили, что базовые принципы безопасности были нарушены в результате агрессии США, поэтому возобновить инспекции МАГАТЭ на ядерные объекты не представляется возможным.

Постпредство ИРИ в Вене заявило, что военная агрессия США и Израиля против Ирана нарушила основы безопасности, что привело к невозможности инспекций МАГАТЭ на ядерные объекты, передает Al Jazeera.

По словам Тегерана, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси руководствуется "технически и юридически несостоятельными" резолюциями против Ирана.

"Обычный порядок применения гарантий не может быть восстановлен в ненормальных условиях"

– постпредство ИРИ

Тегеран призвал Совет управляющих МАГАТЭ сконцентрировать усилия по устранению коренных причин кризиса.