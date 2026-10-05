На Ставрополье с начала года отремонтировали более 1,1 тыс км ЛЭП

Специалисты филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" за 9 месяцев отремонтировали на Ставрополье свыше 1,1 тыс км ЛЭП.

​В Ставропольском крае за девять месяцев 2026 года прошли восстановительные работы на ЛЭП суммарной протяженностью свыше 1,1 тыс км. Об этих результатах отчиталась пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ"

Из этого объема основная часть восстановительных работ затронула распределительные сети, где специалисты обновили 783 км. Еще более 350 км пришлось на ремонт высоковольтных линий.

​Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что на энергообъектах заменили 1,3 тыс дефектных опор и 145 км ветхого провода на самонесущий изолированный.

​Директор "Ставропольэнерго" Игорь Демчак отметил, что проведенная модернизация необходима для бесперебойной работы электросетей Ставрополья зимой.

​"Наша задача - минимизировать риски перебоев электроснабжения в холодное время года, когда нагрузка на сеть традиционно возрастает"

- Игорь Демчак

Отметим, компания обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа.