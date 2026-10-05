На Ставрополье с начала года отремонтировали более 1,1 тыс км ЛЭП

В Ставропольском крае за девять месяцев 2026 года прошли восстановительные работы на ЛЭП суммарной протяженностью свыше 1,1 тыс км. Об этих результатах отчиталась пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ"
Из этого объема основная часть восстановительных работ затронула распределительные сети, где специалисты обновили 783 км. Еще более 350 км пришлось на ремонт высоковольтных линий.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что на энергообъектах заменили 1,3 тыс дефектных опор и 145 км ветхого провода на самонесущий изолированный.
Директор "Ставропольэнерго" Игорь Демчак отметил, что проведенная модернизация необходима для бесперебойной работы электросетей Ставрополья зимой.
"Наша задача - минимизировать риски перебоев электроснабжения в холодное время года, когда нагрузка на сеть традиционно возрастает"
- Игорь Демчак
Отметим, компания обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа.