В дагестанские горные села пришел газ

В Дагестане газифицировали четыре горных села: вместе с газом в дома их жителей пришли комфорт, тепло и нормальные условия для жизни, а вместе с ними – уверенность в завтрашнем дне, рассказал глава Дагестана Федор Щукин.

Специалисты газовых служб Дагестана завершили газификацию четырех горных сел республики, уложив распределительные сети: уже началась разводка труб по домам жителей, сообщил глава Дагестана Федор Щукин.

"Еще в четырех дагестанских селах появился сетевой газ. Рад сообщить, что газ пришел в села Саситли, Гадайчи и Кеди Цумадинского района, а также в Шукты Акушинского района. Для этого специалисты проложили более 8 километров распределительных сетей"

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Для жителей горных сел это особенно важное событие: в ближайшее время к газу подключат сотни домов, школы, детские сады и фельдшерско-акушерские пункты, отметил руководитель республики, передает портал "Это Кавказ".

Газ для селян не просто топливо: он обеспечит им комфортные условия для жизни, учебы и работы, а также уверенность в завтрашнем дне, а значит - жизнь в отдаленных населенных пунктах будет соответствовать современным требованиям, отметил глава Дагестана.

В дальнейшем власти региона будут и дальше воплощать этот важный проект, последовательно газифицируя даже самые отдаленные и высокогорные села республики, заверил Федор Щукин.