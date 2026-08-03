Горные пешие тропы восстановит в Абхазии победитель конкурса Давтян

Восстановлением горного туризма в Абхазии займется победитель конкурса "Гостеприимная Абхазия" Давтян. Сейчас он обустраивает горную базу для отдыха и консультируется с гидами, ходившими пешими маршрутами в горах Абхазии в советские годы.

Победитель первого сезона конкурса "Гостеприимная Абхазия" Давид Давтян рассказал о планах возродить в республике пешие горные маршруты.

"Я обратил внимание, что после Советского Союза очень мало официальных горных троп и гидов, которые могут заниматься туристской деятельностью в горной местности и восстанавливать те советские дороги"

– Давид Давтян

В настоящее время Давтян с командой единомышленников, увлеченных горным туризмом, обустраивают в горах Абхазии лагерь для отдыха туристов.

Также он сотрудничает с гидами и экспертами, которые в советское время ходили этими маршрутами в горах, передает радио Sputnik.