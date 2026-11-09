Саудовская Аравия продолжает поставлять нефть через Ормуз – СМИ

Bloomberg: национальная судоходная компания Саудовской Аравии Bahri Ship Management сотрудничает с военными США для транспортировки через Ормузский пролив.

Саудовская компания Bahri Ship Management отправляет через Ормузский пролив танкеры с нефтью посредством сотрудничества с американскими военными, пишет издание Bloomberg.

Отмечается, что об этом в интервью изданию заявил президент компании Халид аль-Хаммад.

Глава саудовской судоходной компании пояснил, что у стран Персидского залива нет другого выбора, кроме как использовать Ормузский пролив для судоходства, несмотря на опасность атак на танкеры.

Это необходимо для непрерывного продолжения поставок энергоресурсов, отметил Халид аль-Хаммад.

По его словам, Bahri Ship Management играет важную роль в процессе поставок нефти саудовской государственной энергетической компании Saudi Aramco через акваторию Ормузского пролива.

На этом фоне, пишет Bloomberg, "за последние два месяца уровень судоходства через пролив приблизился к показателям, которые наблюдались до нападения США и Израиля на Иран в феврале 2026 года".