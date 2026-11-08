Иран не намерен встречаться с США до выполнения своих условий – СМИ

В Иране опровергли проведение встречи с американским вице-президентом в Дохе. Ранее СМИ сообщали, что она пройдет в столице Катара на следующей неделе.

Иран не собирается встречаться с Соединенными Штатами в Дохе, пока американская сторона не предпримет практических шагов в рамках семи иранских условий. Об этом поведал высокопоставленный представитель Исламской Республики в сфере безопасности.

"Политика и планы Ирана в вопросе переговоров не изменились. Пока американская сторона не предпримет практических действий в рамках семи условий, никаких планов переговоров с американской стороной не будет"

– представитель ИРИ

Таким образом он прокомментировал появившиеся ранее в СМИ сообщения о готовящихся переговорах секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Катаре.

По данным газеты Turkiye, переговоры Вэнса и Резаи должны были пройти в Дохе на следующей неделе.