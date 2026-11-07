Более 60 тыс человек пересекли за неделю границу России и Грузии

На российско-грузинской границе в настоящее время ожидают проезда более 900 большегрузов. За минувшую неделю границу пересекли более 20 тыс единиц транспорта.

За последние семь дней границу России и Грузии в контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" пересекли более 60 тыс человек. Об этом сказано в сообщении, распространенном 9 ноября пресс-службой главы и правительства Северной Осетии.

"Госграницу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в обоих направлениях за неделю пересекли 24,3 тысячи единиц автотранспорта и 60,3 тысячи человек"

– пресс-служба

Согласно данным электронной очереди, в настоящее время проезда через границу ожидают 940 грузовиков.

Ранее сообщалось, что движение фур на данном участке дороги приостанавливалось с 19:00 (мск) воскресенья до 15:15 (мск) понедельника.