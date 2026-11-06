Защита от стихийных бедствий стала приоритетом властей Дагестана - Щукин

Защита населения Дагестана от стихийных бедствий и предотвращение последствий непогоды остаются главными задачами для новой команды правительства, сообщил глава региона.

Глава Дагестана Федор Щукин заявил, что защита жителей от стихийных бедствий и предотвращение последствий непогоды остаются приоритетом работы для новой команды правительства.

"Мы обязаны думать о том, что делать для того, чтобы эта беда не повторилась. Никто, к сожалению, не может гарантировать, что не будет дождей и ливней весной следующего года. Поэтому наша задача - подготовить регион к тому, чтобы последствий, подобных этому году, не наступило. Это очень серьезная работа, она ведется и будет вестись на постоянной основе"

- Федор Щукин

Он добавил, что в этом направлении уже предпринимается ряд мер, включая расчистку русел рек, борьбу с самовольной застройкой, ликвидацию построенных непосредственно в руслах рек объектов и укрепление береговой линии, передает его слова ТАСС.

Напомним, весной в Дагестане и Чечне прошли ливневые дожди, которые привели к масштабным наводнениям в некоторых районах республик. В результате были повреждены жилые дома, приусадебные участки, объекты образования и здравоохранения, а также коммунальная и инженерная инфраструктура.

Кроме того, подчеркнем, что для ликвидации последствий стихийного бедствия в республике по поручению президента РФ была создана правительственная комиссия.