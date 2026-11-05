Вестник Кавказа

Ильхам Алиев открыл стадион в Ханкенди

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер АР Ильхам Алиев открыл стадион в Ханкенди. Арена, построенная в 1956 году, была капитально отремонтирована.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия стадиона в Ханкенди

Стадион, построенный в 1956 году, был реконструирован. Теперь арена соответствует требованиям УЕФА для стадионов 3-й категории. Территория спортивного объекта была расширена до 3,4 га. 

Арена сможет принять 8,5 тыс болельщиков, при этом около 250 мест относится к премиальной категории. Игры будут проходить на поле с искусственным покрытием. Арена также оборудована беговыми дорожками.

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