Лидер АР Ильхам Алиев открыл стадион в Ханкенди. Арена, построенная в 1956 году, была капитально отремонтирована.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия стадиона в Ханкенди.

Стадион, построенный в 1956 году, был реконструирован. Теперь арена соответствует требованиям УЕФА для стадионов 3-й категории. Территория спортивного объекта была расширена до 3,4 га.

Арена сможет принять 8,5 тыс болельщиков, при этом около 250 мест относится к премиальной категории. Игры будут проходить на поле с искусственным покрытием. Арена также оборудована беговыми дорожками.