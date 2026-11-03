Нетаньяху пояснил отказ от финансовой помощи США

Израиль отказался от американских $4 млрд в год потому что экономика достаточно сильна для обеспечения потребностей граждан, считает премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Как пишет The Times of Israel, об этом заявили в канцелярии израильского премьер-министра.
"Военная помощь США Израилю всегда была результатом взаимовыгодного соглашения. Израиль использовал ее для самообороны, для борьбы с врагами Америки и Запада. Сегодня у Израиля - сильная и стабильная экономика"
— Биньямин Нетаньяху
Отмечается, что "решение премьера Нетаньяху и президента США Дональда Трампа перейти от помощи к партнерству показывает силу и развитость отношений двух стран, умение адаптироваться и сохранять устойчивость".
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон более не будет выплачивать Тель-Авиву $4 млрд в год.
Он пояснил, что об этом его лично попросил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.