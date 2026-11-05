Вестник Кавказа

Меморандум о взаимопонимании оформили БГУ и Университет Грузии

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ректоры БГУ и Университета Грузии подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает реализацию различных проектов, проведение мероприятий и разработку совместных учебных программ.

Бакинский государственный университет (БГУ) и Университет Грузии подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщают 6 ноября азербайджанские средства массовой информации.

Свои подписи под документом поставили ректоры вузов Эльчин Бабаев (БГУ) и Константин Топурия (Университет Грузия). 

Меморандум предполагают реализацию совместных проектов, проведение конференций, семинаров, симпозиумов, выставок, совместных научных исследований и многое другое.

Документ также предусматривает совместные публикации в научных журналах, разработку совместных учебных программ, учебных планов и силлабусов, тренинги.

Кроме того, стороны будут обмениваться академическим и административным персоналом, студентами, магистрантами, докторантами и исследователями, передает АзерТАдж.

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