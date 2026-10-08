Аракчи и аль-Бусаиди обсудили Ближний Восток

Главы внешнеполитических ведомств Ирана и Омана провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили обстановку в регионе и Ормузском проливе.

Между министрами иностранных дел Ирана и Омана – Аббасом Аракчи и Бадром аль-Бусаиди – состоялся телефонный разговор, сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Тегеран и Маскат обсудили ситуацию в регионе Ближнего Востока.

Как рассказали в ведомстве, в ходе беседы министры обменялись мнениями по вопросам политического и дипломатического урегулирования ситуации, направленного на достижение мира и стабильности в регионе.

Также, согласно информации иранского МИД, Аракчи и аль-Бусаиди провели обсуждение ситуации в Ормузском проливе, судоходство в котором все еще фактически остается парализованным.

В частности, пресс-служба ВМС армии Ирана ранее сообщила о том, что один из танкеров подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся.