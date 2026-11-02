Трамп оценил вероятность применения ядерного оружия против Ирана

Американский лидер заявил, что Вашингтон не планирует применять ядерное оружие против Тегерана из-за серьезного ослабления иранской стороны после предыдущих ударов.

Президент США Дональд Трамп исключил необходимость применения ядерного оружия против Ирана из-за сильного ослабления этой страны. Об этом политик сообщил в интервью изданию Politico.

​"Мне это не надо. Мы уже разбили их, на 90%. Так что мне не нужно это"

- Дональд Трамп

​Отвечая на вопрос о возможной эскалации, глава американского государства заверил, что будет действовать исключительно в интересах США. При этом он признал влияние конфликта на рост нефтяных цен, но выразил уверенность в долгосрочной выгоде от текущего конфликта с Тегераном.

Отметим, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Центральное командование ВС США подготовило план ударов по Ирану. Однако президент США Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает решить проблему дипломатическим путем и видит высокую вероятность подписания мирного договора.