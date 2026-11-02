Вестник Кавказа

Лавров и Синирлиоглу обсудили положение дел в ОБСЕ

Лавров и Синирлиоглу обсудили положение дел в ОБСЕ
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генсекретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу состоялась в Минске.

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, рассказали в пресс-службе российского политического ведомства.

В министерстве уточнили, что беседа состоялась на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Стороны обменялись мнениями о положении дел в ОБСЕ"

- МИД РФ

Стоит отметить, что генеральный секретарь ОБСЕ впервые принимает участие в Минской конференции.

Напомним, Конференция по евразийской безопасности стартовала в столице Беларуси сегодня, она будет проходить на протяжении двух дней.

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