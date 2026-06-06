Вестник Кавказа

Посол Азербайджана в РФ посетил "Российский экспорт центр"

Мустафаев Рахман
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский посол в России Рахман Мустафаев сегодня посетил "Российский экспортный центр", где провел встречу с его гендиректором Вероникой Никишиной.

Встреча посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева с генеральным директором АО "Российский экспортный центр" Вероникой Никишиной состоялась сегодня в ходе посещения РЭЦ дипломатом. Об этом сообщило посольство Азербайджана в России.

"В ходе беседы состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами в несырьевом секторе и роли РЭЦ в этом процессе"

- посольство Азербайджана в России

Рахман Мустафаев и Вероника Никишина также поговорили о предметных предложениях Центра, касающихся информирования азербайджанских компаний об экспортном потенциале производителей в РФ через устройство шоурумов и ярмарок. 

Было обращено внимание на стремление РЭЦ к установлению взаимодействия с азербайджанскими партнерскими организациями и профильными контрагентами. Предполагается также налаживать связи с Деловыми  советами российско-азербайджанского сотрудничества.

Посол и глава РЭЦ достигли договоренности о поддержании регулярных рабочих контактов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
475 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.