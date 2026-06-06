Посол Азербайджана в РФ посетил "Российский экспорт центр"

Встреча посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева с генеральным директором АО "Российский экспортный центр" Вероникой Никишиной состоялась сегодня в ходе посещения РЭЦ дипломатом. Об этом сообщило посольство Азербайджана в России.
"В ходе беседы состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами в несырьевом секторе и роли РЭЦ в этом процессе"
- посольство Азербайджана в России
Рахман Мустафаев и Вероника Никишина также поговорили о предметных предложениях Центра, касающихся информирования азербайджанских компаний об экспортном потенциале производителей в РФ через устройство шоурумов и ярмарок.
Было обращено внимание на стремление РЭЦ к установлению взаимодействия с азербайджанскими партнерскими организациями и профильными контрагентами. Предполагается также налаживать связи с Деловыми советами российско-азербайджанского сотрудничества.
Посол и глава РЭЦ достигли договоренности о поддержании регулярных рабочих контактов.