Посол Азербайджана в РФ посетил "Российский экспорт центр"

Азербайджанский посол в России Рахман Мустафаев сегодня посетил "Российский экспортный центр", где провел встречу с его гендиректором Вероникой Никишиной.

Встреча посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева с генеральным директором АО "Российский экспортный центр" Вероникой Никишиной состоялась сегодня в ходе посещения РЭЦ дипломатом. Об этом сообщило посольство Азербайджана в России.

"В ходе беседы состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами в несырьевом секторе и роли РЭЦ в этом процессе"

- посольство Азербайджана в России

Рахман Мустафаев и Вероника Никишина также поговорили о предметных предложениях Центра, касающихся информирования азербайджанских компаний об экспортном потенциале производителей в РФ через устройство шоурумов и ярмарок.

Было обращено внимание на стремление РЭЦ к установлению взаимодействия с азербайджанскими партнерскими организациями и профильными контрагентами. Предполагается также налаживать связи с Деловыми советами российско-азербайджанского сотрудничества.

Посол и глава РЭЦ достигли договоренности о поддержании регулярных рабочих контактов.