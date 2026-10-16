Летний отдых в России сохранит прежние цены в 2027 году

В летнем сезоне 2027 года цены на отдых в России останутся прежними или поднимутся незначительно, сообщили в РСТ.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что резкого роста цен на отдых внутри страны будущим летом не ожидается.

"Туроператоры открыли раннее бронирование отдыха в России на лето 2027 года. По оценке экспертов РСТ, пока лишь около трети объектов выставили цены на следующее лето. Часть из них сохранили цены прошлого года, а повышение, если оно есть, не более 5-10%"

– РСТ

В рамках раннего бронирования у туристов пользуются спросом краснодарские курорты – Анапа, Геленджик, Туапсе, а также Сочи. Кроме того, есть спрос на туры в Абхазию и отдых на Северном Кавказе и в Казани.

При этом в основном бронировать летний отдых россияне начнут в марте, пишет ТАСС.