Новак: в Европе продолжает продаваться российский дизель

Российский дизель продолжает поступать в европейские страны, несмотря на запреты, заявил Новак.
Российское дизельное топливо по-прежнему попадает на рынок ЕС, несмотря на запреты, рассказал вице-премьер Александр Новак в интервью Павлу Зарубину.
"Европа запретила закуп российских нефти и нефтепродуктов, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский там появляется"
– Александр Новак
Он добавил, что запасы газа в ПГХ Европы находятся сейчас на исторически низких уровнях.
Ранее на фоне энергокризиса США сняли ограничения в отношении российского дизеля. Стороны договорились о поставках.