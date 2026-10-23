Вестник Кавказа

Новак: в Европе продолжает продаваться российский дизель

Новак: в Европе продолжает продаваться российский дизель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский дизель продолжает поступать в европейские страны, несмотря на запреты, заявил Новак.

Российское дизельное топливо по-прежнему попадает на рынок ЕС, несмотря на запреты, рассказал вице-премьер Александр Новак в интервью Павлу Зарубину.

"Европа запретила закуп российских нефти и нефтепродуктов, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский там появляется"

– Александр Новак

Он добавил, что запасы газа в ПГХ Европы находятся сейчас на исторически низких уровнях.

Ранее на фоне энергокризиса США сняли ограничения в отношении российского дизеля. Стороны договорились о поставках.

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