В Ставрополе заработала первая на Северном Кавказе сеть 5G

На Северном Кавказе запустили первую сеть 5G, которую оператор МТС включил на действующих частотах связи формата LTE сразу в нескольких районах города Ставрополя.

В Ставрополе впервые на Северном Кавказе МТС запустила сеть 5G на действующих частотах LTE в диапазоне 2100 МГц. Об этом сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на директора МТС в Ставропольском крае Святослава Кошурникова.

В компании отметили, что первая базовая станция с 5G находится на Чапаевском проезде, а для проверки работы связи новую технологию также включили в частном секторе на Ташле, в поселке "Новая деревня", в парке Победы и на проспекте Российском.

"Мы начали постепенный запуск сетей 5G в Ставропольском крае на действующих частотах LTE 2100 МГц на принципе технологической нейтральности"

- Святослав Кошурников

Он подчеркнул, что запуск сетей на базе LTE позволяет одновременно задействовать этот частотный ресурс для сетей четвертого и пятого поколений и постепенно расширять территорию присутствия 5G без ожидания строительства полностью отдельной инфраструктуры на новых частотах.