Трамп и Эрдоган обсудили саммит ОТГ в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели второй за сутки телефонный разговор. Стороны обсудили саммит ОТГ.

Лидеры Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели второй за сутки телефонный разговор. Звонок был инициирован американской стороной, Анкара и Вашингтон обсудили развитие ОТГ.

"Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану во время ужина с участием лидеров, организованного по случаю Дня Республики 29 октября и саммита Организации тюркских государств"

– канцелярия Эрдогана

Эрдоган передал Трампу приветствия глав государств ОТГ. Лидер Турции сообщил Трампу, что саммит направлен на дальнейшее развитие ОТГ как организации. Президент США пожелал турецкому коллеге успешного проведения саммита.

Ранее главы государств пообщались 28 октября. Стороны сфокусировали внимание на отношениях двух стран, украинском конфликте, а также ситуации вокруг Ормуза.