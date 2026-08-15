"Роза Хутор" стал лучшим горнолыжным курортом года в России

В Москве сегодня подвели итоги национальной премии SKI BUSINESS AWARDS-2026, главным победителем которой стал краснодарский всесезонный горный курорт "Роза Хутор", наградами отмечены курорты "Эльбрус" и "Мамисон".

Всесезонный горный курорт "Роза Хутор" стал главным победителем национальной отраслевой премии SKI BUSINESS AWARDS-2026: он не только получил главную награду в номинации "Лучший горнолыжный курорт страны", но и пять других наград, в том числе за развитие детского горнолыжного спорта, работу горнолыжной школы и отеля Rosa Springs.

"Церемония награждения прошла в Москве в рамках Форума туристических территорий. Победителей выбирали в 46 номинациях, которые включали в себя достижения лидеров горнолыжной индустрии, а также персональную роль их руководителей и специалистов"

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Награды получили горнолыжные курорты "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Мамисон" в Северной Осетии – они получили высокую оценку в номинациях "Самый спортивный туристический комплекс" и "Лучшее продвижение и рекламная кампания ГЛК", говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

В институте развития Кавказ.РФ подчеркнули, что по-настоящему гордятся спортивным вектором "Эльбруса" и растущей популярностью арт-курорта "Мамисон", сообщается в его официальном канале.

В этом году премия охватила все ключевые направления деятельности горнолыжной индустрии, отметили ее организаторы.