Вестник Кавказа

Великобритания продлила лицензию на работу со структурами "Лукойла" в Болгарии

Великобритания продлила лицензию на работу со структурами "Лукойла" в Болгарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Действие генеральной лицензии на операции с болгарскими структурами "Лукойла" истекало 28 октября. Впервые Лондон выдал ее в ноябре прошлого года.

Минфин Великобритании продлил до 26 февраля 2027 года действие лицензии на совершение операций с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании "Лукойл". 

"12 августа 2026 года в генеральную лицензию были внесены изменения... Продлить срок действия лицензии до 26 февраля 2027 года"

– Минфин Великобритании

Действие лицензии истекало 28 октября.

Напомним, в ноябре прошлого года Великобритания выдала лицензию на операции с болгарскими предприятиями "Лукойла", находящегося под санкциями. В августе Лондон продлил действие лицензии до конца октября. 

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