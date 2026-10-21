Великобритания продлила лицензию на работу со структурами "Лукойла" в Болгарии

Действие генеральной лицензии на операции с болгарскими структурами "Лукойла" истекало 28 октября. Впервые Лондон выдал ее в ноябре прошлого года.
Минфин Великобритании продлил до 26 февраля 2027 года действие лицензии на совершение операций с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании "Лукойл".
"12 августа 2026 года в генеральную лицензию были внесены изменения... Продлить срок действия лицензии до 26 февраля 2027 года"
– Минфин Великобритании
Действие лицензии истекало 28 октября.
Напомним, в ноябре прошлого года Великобритания выдала лицензию на операции с болгарскими предприятиями "Лукойла", находящегося под санкциями. В августе Лондон продлил действие лицензии до конца октября.