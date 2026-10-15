Азербайджан и Нидерланды обсудили рост грузопотока по Среднему коридору

Азербайджан нарастит транзит грузов по Транскаспийскому международному транспортному коридору, получателем которых станет нидерландская компания C. Steinweg Group.

Представители Минтранса Азербайджана приняли в Баку делегацию нидерландской компании C. Steinweg Group во главе с ее с главным исполнительным директором Ульфом Болом, темой беседы стало привлечение новых грузопотоков через Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

"Мы обсудили перспективы развития Среднего коридора, расширение транзитных и логистических возможностей Азербайджана, модернизацию портовой и транспортной инфраструктуры, а также возможности расширения деятельности и инвестиций компании в стране"

- Рашад Набиев

Также участники встречи провели обмен мнениями по вопросам повышения эффективности международных грузоперевозок и потенциальных направлений сотрудничества с компаниями холдинга AZCON, говорится в сообщении, передает Report.

Напомним, ранее мы писали о том, что транзитные перевозки через Азербайджан вышли на рекордный уровень, превысив показатель 12 млн т. Он вырос почти на 15% относительно аналогичного периода прошлого года. Если говорить о конкретных направлениях, то транзитные грузоперевозки "Восток-Запад" увеличились более чем на 20%, "Север-Юг" - на 19%.

Кроме того, положительные результаты дают портовые операции. За девять месяцев текущего года контейнерные перевозки выросли на 29% относительно прошлого года, составив 100 тыс TEU, а перевозки сухих грузов - на 71%, до 1,73 млн т.