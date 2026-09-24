Алиханов: Россия и ОАЭ работают над совместными проектами

Вместе с инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов российский бренд Aurus формирует авиационное и судостроительное направления, отметил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) активно сотрудничают во многих промышленных проектах, в том числе и под российским зонтичным брендом Aurus с привлечением инвесторов из ОАЭ, сообщил на конгрессе "Русский инженер" глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Мы привлекаем зарубежных инвесторов и к нашим проектам, таким как Aurus. В результате под этим зонтичным брендом с привлечением инвесторов из ОАЭ сейчас формируются авиационное и судостроительное направления"

- Антон Алиханов

В России в последние годы разрабатывается масса промышленных проектов, которые востребованы на зарубежных рынках. Самый большой прорыв произошел в авиастроении, отметил министр, передает ТАСС.

Россия – единственная страна, которая наладила производство аналогов систем, которые поставляются монополистами всем авиапроизводителям мира. В частности, российские авиадвигатели ПД-8 по характеристикам уже соответствуют лучшим моделям всемирно известных производителей Pratt&Whitney и General Electric. И это – прямой путь к кооперации с китайским COMAC или бразильским Embraer, добавил Антон Алиханов.

Напомним, в ОАЭ на производственной площадке в Дубае с ноября 2023 года ведется сборка автомобилей Aurus, арабские специалисты уже освоили производство российского седана Aurus Senat.