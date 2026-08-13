Уникальный отпечаток 4000-летней давности обнаружили в Турции

Раскопки в Тавшанлы Хеюк ведутся с 2021 года. Не так давно археологи нашли там небольшой фрагмент повседневной жизни 4000-летней давности.

Археологи обнаружили в Турции уникальный отпечаток 4000-летней давности. Об этом сообщил глава Минкультуры страны Мехмет Нури Эрсой.

Он отметил, что находка была сделана в ходе раскопок доисторического поселения бронзового века Тавшанлы Хеюк в провинции Кютахья, расположенной в западной части республики.

По словам министра, этот след оставила собака на влажном саманном кирпиче, который когда-то был частью стены дома.

"Следы сохранили небольшой фрагмент повседневной жизни 4000-летней давности"

- Мехмет Нури Эрсой

Курган Тавшанлы Хеюк - один из самых крупных археологических памятников бронзового века в Западной Анатолии. Он располагается на площади 45 га, а его возраст составляет около 8 тыс лет. С 2021 года там при координации Минкультуры Турции ведутся раскопки.