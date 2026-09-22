До конца года к курорту "Ведучи" заработает обновленная дорога

Дорожные власти Чечни на полтора года раньше заявленного срока введут в эксплуатацию обновленный участок трассы к курорту "Ведучи": после капитального ремонта она будет отвечать самым строгим требованиям.

Участок федеральной автодороги "Кавказ", ведущий к горнолыжному курорту "Ведучи" в Чечне, не только существенно расширят, но и введут в эксплуатацию намного раньше намеченного срока - до конца текущего 2026 года, сообщил начальник ФКУ "Упрдор "Кавказ" Александр Лукашук.

"В ближайшее время будет введен в эксплуатацию, на полтора года раньше, 17-километровый участок подъезда к "Ведучи". ...Там расширена дорога, асфальтобетонное покрытие приведено в порядок и соответствует всем нормам и требованиям. И транспортно-логистическая доступность к этому комплексу будет проще"

- Александр Лукашук

Федеральная трасса Р-217 "Кавказ" пострадала от селей, которые сошли на нее именно в Чечне – стихия зацепила и ответвление от нее к курорту "Ведучи", что прибавило работы дорожным службам, добавил глава ФКУ Упрдор "Кавказ", передает "Интерфакс".

На сегодня все работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций практически завершены, отметил Александр Лукашук.