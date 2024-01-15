Вестник Кавказа

Президентские выборы в Азербайджане 2024

Президентские выборы в Азербайджане 2024
7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. Сейчас в Баку находятся корреспонденты "Вестника Кавказа". Следите за нашими репортажами с места событий.
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В Баку прошло заседание ЦИК Азербайджана

В Баку прошло заседание ЦИК Азербайджана

Сегодня в столице Азербайджана прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии, участники которого обсудили важные вопросы в преддверии выборов президента страны.

Азербайджан приготовился к выборам президента

Азербайджан приготовился к выборам президента

Участковые избирательные комиссии в Азербайджане получили бюллетени для предстоящих выборов президента. Выборы состоятся 7 февраля и пройдут в том числе, на освобожденных территориях Азербайджана.

Главный олигарх Грузии выходит из тени. Как будет меняться политика Грузии и отношения с соседями

Главный олигарх Грузии выходит из тени. Как будет меняться политика Грузии и отношения с соседями

«Соседи» — авторский проект Гии Саралидзе, в рамках которого известный телерадиоведущий обсуждает с гостями проблемы постсоветского пространства, акцентируя внимание на странах Южного Кавказа.

Освобожденные территории Азербайджана готовы к выборам президента

Освобожденные территории Азербайджана готовы к выборам президента

В городах Шуша и Лачин завершилась подготовка к выборам президента Азербайджана. Также подготовительные работы окончены и в других населенных пунктах на освобожденных территориях Азербайджана.

Граждан Азербайджана армянского происхождения ждут на избирательных участках

Граждан Азербайджана армянского происхождения ждут на избирательных участках

Глава ЦИК Азербайджана напомнил, что все граждане республики равны в правах. Так, все представители нацменьшинств страны, в том числе армяне, могут участвовать в выборах президента АР.

Станислав Ткаченко: Политика Ильхама Алиева обеспечивает безопасность Азербайджана

Станислав Ткаченко: Политика Ильхама Алиева обеспечивает безопасность Азербайджана

О том, с каким багажом Азербайджан вступает в новую эпоху, "Вестник Кавказа" побеседовал с доктором экономических наук, профессором, руководителем магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, членом Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станиславом Ткаченко.

Раввин: еврейская община поддерживает внеочередные президентские выборы в Азербайджане

Раввин: еврейская община поддерживает внеочередные президентские выборы в Азербайджане

Вне зависимости от того, какой кандидат победит, ясно, что народ Азербайджана проголосует за дальнейшее укрепление страны во всех областях. Об этом заявил раввин Замир Исаев.

В Азербайджане готово материально-техническое обеспечение избирательных участков

В Азербайджане готово материально-техническое обеспечение избирательных участков

Избирательные участки в Азербайджане готовы к проведению выборов. Об этом заявил заместитель заведующего отделом по территориально-организационным вопросам администрации президента Азербайджана.

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