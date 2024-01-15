Президентские выборы в Азербайджане 2024
"День тишины" перед выборами президента наступил в Азербайджане
Предвыборная кампания на президентских выборах в Азербайджане завершена за сутки до дня выборов. Кандидаты завершили предвыборную агитацию.
Выборы президента в Азербайджане: два члена ЦИК РФ будут наблюдателями
В ЦИК России рассказали, кто от комиссии будет участвовать в наблюдении на президентских выборах в Азербайджане. Наблюдателями станут двое ее представителей.
Глава ЦИК Азербайджана встретился с членами миссии наблюдателей от СНГ
Председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов сегодня провел встречу с членами наблюдательной миссии СНГ.
В Баку прошло заседание ЦИК Азербайджана
Сегодня в столице Азербайджана прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии, участники которого обсудили важные вопросы в преддверии выборов президента страны.
Председатели ЦИК разных стран прибыли в Азербайджан
В Азербайджане 7 февраля состоятся выборы президента. Сегодня в Баку по этому случаю прибыли председатели ЦИК ряда стран и другие зарубежные наблюдатели.
Азербайджан приготовился к выборам президента
Участковые избирательные комиссии в Азербайджане получили бюллетени для предстоящих выборов президента. Выборы состоятся 7 февраля и пройдут в том числе, на освобожденных территориях Азербайджана.
Власти Шуши доложили о готовности к внеочередным выборам президента
Освобожденная от армянской оккупации Шуша готова к внеочередным выборам президента Азербайджанской Республики, назначенным на 7 февраля, отрапортовали власти города.
В Шуше назвали число избирателей на выборах президента Азербайджана
Названо число избирателей в Шуше, которые примут участие в выборах президента Азербайджана. Выборы в городе пройдут впервые почти за 30 лет.
Азербайджанцы смогут проголосовать на выборах из России - адреса пунктов
Названы три пункта для голосования в рамках выборов президента Азербайджана на территории России. Выборы состоятся 7 февраля.
Избирательные участки в Турции готовы к выборам президента Азербайджана
Посольство Азербайджана в Турции проинформировало о готовности к проведению внеочередных президентских выборов АР. Выборы состоятся 7 февраля.
Главный олигарх Грузии выходит из тени. Как будет меняться политика Грузии и отношения с соседями
«Соседи» — авторский проект Гии Саралидзе, в рамках которого известный телерадиоведущий обсуждает с гостями проблемы постсоветского пространства, акцентируя внимание на странах Южного Кавказа.
ЦИК Азербайджана начал выдачу избирательных бюллетеней
В Азербайджане стартовала выдача избирательных бюллетеней на предстоящие президентские выборы, которые пройдут 7 февраля – документы получают окружные избирательные комиссии.
Освобожденные территории Азербайджана готовы к выборам президента
В городах Шуша и Лачин завершилась подготовка к выборам президента Азербайджана. Также подготовительные работы окончены и в других населенных пунктах на освобожденных территориях Азербайджана.
Граждан Азербайджана армянского происхождения ждут на избирательных участках
Глава ЦИК Азербайджана напомнил, что все граждане республики равны в правах. Так, все представители нацменьшинств страны, в том числе армяне, могут участвовать в выборах президента АР.
Посольство Азербайджана готово к проведению выборов президента
Диппредставительство Азербайджана в Москве готово к проведению внеочередных выборов президента АР. Об этом заявил посол АР в России.
Станислав Ткаченко: Политика Ильхама Алиева обеспечивает безопасность Азербайджана
О том, с каким багажом Азербайджан вступает в новую эпоху, "Вестник Кавказа" побеседовал с доктором экономических наук, профессором, руководителем магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, членом Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станиславом Ткаченко.
Раввин: еврейская община поддерживает внеочередные президентские выборы в Азербайджане
Вне зависимости от того, какой кандидат победит, ясно, что народ Азербайджана проголосует за дальнейшее укрепление страны во всех областях. Об этом заявил раввин Замир Исаев.
Выборы президента Азербайджана 2024: Госдума отправляет наблюдателей
Делегация от Госдумы РФ примет участие в наблюдении на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, которые состоятся меньше чем через месяц.
В Азербайджане готово материально-техническое обеспечение избирательных участков
Избирательные участки в Азербайджане готовы к проведению выборов. Об этом заявил заместитель заведующего отделом по территориально-организационным вопросам администрации президента Азербайджана.
В Азербайджане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты
В Азербайджане началась предвыборная агитация кандидатов в президенты. Участвовать в ней могут кандидаты, их представители, а также политические партии и блоки.