Азербайджан, Армения и США подвели итоги первого года после саммита в Вашингтоне

Баку, Ереван и Вашингтон распространили совместное заявление, посвященное первой годовщине саммита мира, который прошел в США 8 августа 2025 года.

Совместное заявление Азербайджана, Армении и США было выпущено сегодня к годовщине проведения саммита мира, который состоялся в Вашингтоне 8 августа прошлого года. Его текст распространил МИД Азербайджана.

В нем напоминается, что год назад президент Азербайджан Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе саммита с участием президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию о мире.

Кроме того, в их присутствии министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой".

"В первую годовщину этого события мы испытываем глубокую гордость за достижения, которых наши страны добились совместными усилиями, и полны решимости продолжать работу на этой основе, положившей конец десятилетиям конфликта и открывающей Южному Кавказу путь к более процветающему будущему"

– заявление

В нем поясняется, что совместная декларация определила четкую дорожную карту для укрепления мира, обеспечения процветания и развития партнерства Еревана и Баку. За минувший год Азербайджан и Армения выполнили основополагающую работу для достижения дальнейших успехов.

"Армения и Азербайджан сохраняли стабильность вдоль армяно-азербайджанской границы. Обе стороны предпринимают конкретные шаги по укреплению доверия, нормализации отношений, делимитации границы и обеспечению долгосрочной стабильности"

– заявление

Проект TRIPP, говорится в документе, постепенно воплощается в реальность благодаря конкретному прогрессу, подписано соглашение между США и Арменией о создании компании TRIPP Development Company, на нее будет возложено руководство развитием инфраструктуры.

"В Армении уже проводятся инженерно-изыскательские работы. Азербайджан практически завершил строительство автомобильной и железной дорог на своей территории, которые будут соединены с TRIPP в Армении. Три страны также поддерживают строительство линии электропередачи вдоль маршрута TRIPP"

– заявление

Кроме того, американская сторона направила $201 млн в Транскаспийский фонд предпринимательства: эти средства помогут привлечь частные инвестиции в Средний коридор на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

"В соответствии с духом Мирного саммита, состоявшегося в Белом доме, Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения в отношении Армении. За год через территорию Азербайджана в Армению и из Армении было перевезено около 60 тыс т грузов"

– заявление

Помимо этого, азербайджанская сторона осуществила поставки Армении 20 тыс т нефтепродуктов. При этом Баку и Ереван продолжают работу по наращиванию объемов торговли.

"Телекоммуникационные операторы двух стран подписали соглашение об использовании интернета, которое будет способствовать диверсификации региональных маршрутов связи, повышению надежности и устойчивости телекоммуникационной инфраструктуры Южного Кавказа, а также развитию инфраструктуры евразийских телекоммуникационных сетей"

– заявление

В документе отмечается и такой факт, как упразднение Минской группы и связанных с ней структур на основании совместного обращения Армении и Азербайджана.

"По приглашению США Армения и Азербайджан присоединились к Совету мира, продемонстрировав тем самым свою готовность плечом к плечу с США участвовать в усилиях по созданию более мирного и процветающего мира"

– заявление

Баку, Ереван и Вашингтон, говорится в документе, снова подтверждают "непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении и Азербайджана в пределах их международно признанных границ".

В заявлении обращается внимание на приверженность всех его участников полному выполнению совместной декларации от 8 августа прошлого года, а также воплощению в жизнь богатого экономического потенциала региона.

"Настоящий мир не достигается за один день… Шаги Азербайджана и Армении на пути к прочному миру служат примером для всего мира. В этой связи мы с нетерпением ожидаем светлого и процветающего будущего региона"

– заявление