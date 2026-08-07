Хуситы атаковали завод Saudi Aramco

Завод Saudi Aramco в Джизане подвергся атаке со стороны йеменских хуситов. В результате удара на предприятии вспыхнул пожар.

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco, расположенному в городе Джизан в юго-западной части Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Вооруженным силам Йемена удалось нанести удар беспилотником по нефтеперерабатывающему заводу Aramco в Джизане, удар был точным"

– Яхья Сариа

Он ответил, что эта атака была нанесена в ответ на то, что саудовские БПЛА нарушили воздушное пространство йеменских провинций Саада и Хаджа.

В результате удара хуситов на заводе вспыхнул пожар, который впоследствии был потушен.

"Бригады промышленной пожарной охраны, подчиненные компании Saudi Aramco, потушили пожар, который произошёл на рассвете сегодня, в воскресенье, на одном из объектов, принадлежащих нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Джазане"

– Минэнерго Саудовской Аравии

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.