Пашинян и Трамп обсудили по телефону TRIPP

Армянский премьер Никол Пашинян созвонился с американским лидером Дональдом Трампом и обсудил с ним реализацию строительства проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба аппарата армянского премьера.

Отмечается, что стороны выразили решимость начать реализацию проекта TRIPP ("Маршрут Трампа") в ближайшеe время.

Также Никол Пашинян поблагодарил Дональда Трампа за организацию мирного саммита 8 августа 2025 года в Вашингтоне и особо отметил его роль в процессе подписания декларации о мире, принятой лидерами Армении и Азербайджана.

Армянский премьер высоко оценил значение личных усилий президента Соединенных Штатов в установлении мира, отметили в пресс-службе.

"Собеседники с удовлетворением отметили, что Вашингтонский мирный саммит привел к реальному миру между Арменией и Азербайджаном, который видят и ощущают народы обеих стран. В ходе телефонного разговора обсуждался текущий статус проекта TRIPP"

– пресс-служба аппарата Никола Пашиняна

Кроме того, еще одной темой разговора стало развитие армяно-американских отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.