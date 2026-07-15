Уиткофф и Кушнер могут приехать в РФ уже на следующей неделе – СМИ

СМИ сообщают, что спецпосланник президента США Уиткофф и предприниматель Кушнер уже на следующей неделе могут нанести визит в Москву. Также в это же время планируется поездка в Киев.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер уже на следующей неделе могут посетить Россию, пишут СМИ со ссылкой на источники.

"В диапазоне недели - дней 10 поездка может состояться"

– источник

Также, согласно информации источника, американские переговорщики планируют посетить также и Украину, пишет ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что Уиткофф и Кушнер собираются приехать в Киев для обмена информацией по урегулированию.