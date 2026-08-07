США ввели новые санкции за финансовую помощь Ирану

Власти США ввели новые санкции против банков и посредников за оказание помощи Ирану в перемещении сотен миллионов долларов в обход действующих международных ограничений.

США ввели новые санкции против банков, обменных пунктов и посредников за оказание помощи Ирану в перемещении сотен миллионов долларов через мировую финансовую систему. Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента Томми Пиготта.

В рамках данных мер Министерство финансов ликвидировало сеть обменных пунктов и подставных компаний, которые помогали Тегерану получать доступ к доходам от продажи нефти и отмывать средства.

Он также отметил, что банки, обменные пункты и посредники, содействующие обходу санкций, неизбежно столкнутся с серьезными последствиями, а Вашингтон продолжит сотрудничество с международными партнерами в данном вопросе.