Вестник Кавказа

Путин созвонился с президентом ОАЭ

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лидер Владимир Путин провел разговор с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили ситуацию в регионе Персидского залива, сообщает Кремль.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, говорится в официальном сообщении пресс-службы Кремля.

Основной темой разговора стала эскалация конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке, уточнила пресс-служба.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян весьма обстоятельно обсудили текущую ситуацию в зоне Персидского залива"

– Кремль

Стороны отметили важность "скорейшего достижения договоренностей по нормализации обстановки при учёте законных интересов государств региона", также рассказали в Кремле.

Кроме того, Путин и Аль Нахайян обсудили процесс украинского урегулирования. Российский президент выразил признательность коллеге из ОАЭ "за содействие в организации обменов военнопленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной".

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