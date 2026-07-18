Путин созвонился с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, говорится в официальном сообщении пресс-службы Кремля.
Основной темой разговора стала эскалация конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке, уточнила пресс-служба.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян весьма обстоятельно обсудили текущую ситуацию в зоне Персидского залива"
– Кремль
Стороны отметили важность "скорейшего достижения договоренностей по нормализации обстановки при учёте законных интересов государств региона", также рассказали в Кремле.
Кроме того, Путин и Аль Нахайян обсудили процесс украинского урегулирования. Российский президент выразил признательность коллеге из ОАЭ "за содействие в организации обменов военнопленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной".