Ормузский пролив будет платным для судоходства - СМИ

Гражданским судам, которые выберут для себя проход по Ормузскому проливу, все же придется платить пошлину за пересечение водной артерии: она оценивается в сумму от 3% до 7%, этот вопрос обсуждают Иран и Оман.

Основной темой переговоров представителей Ирана и Омана по восстановлению судоходства в Ормузском проливе стало введение сборов за транзит судов в размере от 3% до 7% заявленной стоимости перевозимого груза, пишет агентство Reuters.

Иран в этом вопросе занял максималистскую позицию, настаивая на введении платы в размере 5-7%. Требования Омана значительно скромнее - 3%, США же категорически против любых сборов в пользу Ирана, передает ТАСС.

Страны Персидского залива пока заняли выжидательную позицию, однако склоняются к тому, что любые выплаты со стороны судовладельцев, если о них договорятся, должны носить сугубо добровольный характер.

Ранее стороны согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив, однако это не означает его немедленного открытия: все будет зависеть от действий США.