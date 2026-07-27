Трамп отвел 48 часов на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

Лидер США Дональд Трамп заявил, что ближайшие два дня могут стать ключевыми для достижения соглашения по урегулированию иранского конфликта. По словам Трампа, стороны конфликта достигли прогресса.
"Мы очень хорошо продвигаемся [в переговорном процессе с Ираном]. Мы узнаем [о результатах] в течение 48 часов. Это [открытие Ормузского пролива] может произойти завтра или послезавтра. Достигнут значительный прогресс"
– Дональд Трамп
Ранее Axios, сославшись на источники, сообщил, что Вашингтон и Тегеран предварительно договорились о разблокировке Ормуза. Стороны могут объявить о договоренностях сегодня, 5 августа.
Напомним, что иранский конфликт, начавшийся в конце февраля, снова вспыхнул в начале июля, когда США и Иран возобновили обоюдные удары.